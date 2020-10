Kan Westerlo remonte inzetten in Kempische derby?

Vanavond staat er met Lommel-Westerlo een regelrechte Kempense derby op het programma in 1B. Voor het eerst sinds 13 september zal de ploeg van Bob Peeters een competitiewedstrijd afwerken. Lommel moet zich herpakken na twee nederlagen op rij.

Westerlo staat op dit moment voorlaatste in de klassering. Het zag dan ook twee wedstrijden uitgesteld worden door het groot aantal besmette spelers bij de Kemphanen. Die zorgen zijn eindelijk van de baan voor de mannen van Bob Peeters, die in Lommel hun opmars willen inzetten.

Bij Lommel is het tot dusver een middelmatig seizoen. Er is in het tussenseizoen heel wat veranderd aan de Gestelsedijk, waardoor de lat toch iets hoger gelegd werd. Met zeven punten uit zes wedstrijden blijft de ploeg van Liam Manning, die nog steeds zoekende is naar zijn type-elftal, voorlopig ook onder de verwachtingen. De laatste twee wedstrijden gingen dan ook verloren.

Vorig week wonnen beide ploegen hun bekerwedstrijd. Westerlo had geen kind aan RC Hades, terwijl Lommel zich voorbij Zelzate moest zwoegen.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Kevin Debeuckelaere. Volg de partij hier live vanaf 20:45H.