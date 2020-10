Deinze en Westerlo moeten tevreden zijn met puntendeling

Deinze en Westerlo geraakten niet verder dan een gelijkspel in de openingswedstrijd van het weekend in 1B. Beide ploegen kwamen een keer op voorsprong maar er werd dus telkens opnieuw gelijkgemaakt.

Westerlo begon het beste aan de partij in Deinze maar de eerste kans van Cicek werd een metertje voorlangs getrapt. Toch komt op het kwartier de thuisploeg op voorsprong. Na een mooie aanval via Le Posttelec en een uitstekend pivoterende Ronald Vargas komt Vansteenkiste in het strafschopgebied. Hij legt de bal terug tot bij Mertens die de bal met zijn borst binnenduwt.

Op het halfuur mist Westerlo een grote kans om op gelijke hoogte te komen. Na een schot van Gboho kan Van Enoo de rebound niet binnenwerken.

Briljante Brüls

Net na de rust lukt het wel voor Westerlo. Na een vrije trap van Bruls kan Perdichizzi de gelijkmaker in doel schuiven.

Maar opnieuw kunnen ze een rebound niet verzilveren. De ingevallen Tuur Dierckx kopt eerst nog op de paal, Igor Vetokele trapt nadien hoog over.

Even later is het wel raak voor De Kemphanen. Christian Brüls passeert zeer fraai enkele pionnetjes op de linkerflank waarna hij de achterlijn kan halen. Igor Vetokele moet enkel zijn voet tegen de lage voorzet zetten om te scoren.

Deinze maakt uit het niets gelijk

Westerlo kon de zege al ruiken maar daar besliste Lennart Mertens - opnieuw - anders over. Na een hoge voorzet kopt Mertens aan de tweede paal de bal in een boogje voorbij Westerlo-doelman Özer.

In de blessuretijd doet Vetokele de netten opnieuw trillen maar hij werkde te bal met de hand in het net. Geen doelpunt voor Westerlo, wél een gele kaart voor Vetokele.