Volg Beerschot - Club NXT om 16u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Beerschot heeft de gelegenheid om voor het eerst dit seizoen 9 op 9 te pakken. Bij Club NXT willen ze dat net weer verhinderen.

Na de degradatie is het geen gemakkelijk seizoensbegin geweest voor Beerschot, maar intussen heeft het zich wel genesteld op de derde plek in de Challenger Pro League. Op vier punten van de leiders. Daar hebben de recente zeges in Lommel en tegen Virton veel mee te maken. Telkens scoorde Beerschot drie keer. De opdracht is om die lijn door te trekken en het opgedane vertrouwen om te zetten in een derde opeenvolgende zege.

Club NXT bevindt zich met een zevende stek momenteel ongeveer in de middenmoot op het tweede niveau in België. Daarmee doen de jongeren van blauw-zwart een pak beter dan vorig seizoen. Ze hielden vorige week door een gelijkmaker in extra tijd ook de RSCA Futures in bedwang. De laatste overwinning dateert wel al van bijna een maand geleden.

Joske Vanhout stand

Voor aanvang van de match zal er nog een huldiging plaatsvinden: vak I heet op het Kiel voortaan 'de Joske Vanhout stand', een eerbetoon aan de legendarische materiaalmeester. Beerschot behaalde al een succes tegen Club NXT eerder dit seizoen: het ging op verplaatsing met 1-2 winnen.

