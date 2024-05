LIVE: Lommel meteen op voorsprong!

Vorige week won KV Kortrijk met 0-1 op bezoek bij Lommel. Aan hen om in eigen huis die voorsprong vast te houden. Zal dat lukken? Wij volgen de wedstrijd alvast met u op de voet op!

Vorige week kon KV Kortrijk met 0-1 winnen op bezoek bij Lommel, waardoor het alles in eigen handen heeft in eigen huis. Aan de supporters zal het ook niet liggen, want het Guldensporenstadion zal afgeladen vol zitten.

De supporters van Lommel komen met veertien bussen uit het verre Limburg, ook daar is er nog het nodige geloof in de zaak. "Het is eigenlijk best spannend. We kijken er allemaal naar uit en dan zullen we wel zien", gaf coach Bould vooraf aan.

© photonews

Bij Kortrijk-coach Freyr Alexandersson is het alle hens aan dek: "Ik ben hier dag en nacht mee bezig en alles moet wijken om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Zelfs mijn gezin in Denemarken moet dit bekopen."

Alles moet wijken

"Nee, ze zijn hier momenteel niet en ik heb ze ook gezegd dat ze maar beter thuis kunnen blijven want nu hebben ze toch niks aan mij", gaf hij vooraf aan op zijn persconferentie tegenover Het Nieuwsblad. De IJslander kwam in januari aan in Kortrijk.

In enkele maanden maakte hij een doodzieke club opnieuw wat levendiger. Als tegen Lommel de 0-1 uit de heenwedstrijd blijft staan, dan heeft hij andermaal een Houdini-act tot een goed einde gebracht. Volg het duel bij ons LIVE en op de voet vanaf 13.30 uur!