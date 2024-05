Lommel en Zulte Waregem straks met het mes op de keel: voor één van hen eindigt de promotiekans

Vanavond omstreeks 21.45 uur valt het doek over het seizoen voor Lommel of Zulte Waregem. Eén van hen weet dan dat het niet zal promoveren naar de Jupiler Pro League.

De heenwedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het leek dat Zulte Waregem een uitstekende uitgangspositie zou verwerven, maar in de slotfase scoorde Lommel alsnog de belangrijke gelijkmaker in de Elinus Arena.

En zo is Lommel dankzij het thuisvoordeel straks misschien wel de favoriet om door te stoten naar de finale van de play-offs. Bovendien zorgde de gelijkmaker voor een mentale boost bij de troepen van coach Steve Bould.

De twee ploegen zijn aan elkaar gewaagd en dus zullen details wellicht over de wedstrijd beslissen. Vast staat dat de verliezer de droom op promotie naar het hoogste niveau moet opbergen.

De winnaar zal de finale van de play-offs spelen tegen de winnaar van het duel tussen Deinze en Patro Eisden. Wellicht wordt dat Deinze, dat de heenwedstrijd tegen Patro won met ruime 0-4 cijfers.

Die finale wordt gespeeld in een heen- en terugwedstrijd op 5 en op 12 mei. Wie die finale wint neemt het op tegen de tweede uit de Relegation Play-offs uit de Jupiler Pro League, opnieuw met een heen- en terugwedstrijd. Wie straks ook wint, Lommel of Zulte Waregem, de weg naar de Jupiler Pro League is nog lang voor hen.