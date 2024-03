LIVE: Lommel laat voorsprong liggen na ongelooflijke misser, ook Patro Eisden raakt het doelhout!

Patro Eisden en Lommel SK zullen het zondagnamiddag tegen elkaar opnemen. Een overwinning kan voor beide ploegen extra deugd doen.

De Challenger Pro League is dit seizoen razendspannend. Lommel SK en Patro Eisden Maasmechelen maken allebei nog kans om te promoveren.

Lommel staat momenteel tweede in het klassement met 48 punten. Door de overwinning van Beerschot, telt de Antwerpse club 52 punten. Lommel kan maar beter winnen zodat het verschil niet te groot wordt.

Patro Eisden staat zesde in de stand met 44 punten. De troepen van Stijn Stijnen zijn zondag ongetwijfeld extra gemotiveerd om een stap richting mogelijke promotie te zetten in de Limburgse derby.

Eerder dit seizoen won Patro Eisden op het veld van Lommel met 1-2 na een wedstrijd waar achteraf veel om te doen was. Lommel scoorde toen helemaal op het einde de gelijkmaker, maar die werd al dan niet onterecht afgekeurd.

Lommel kan dus revanche nemen en zijn reeks van acht ongeslagen uitwedstrijden uitbreiden. Er zal zondag in ieder geval spektakel verwacht worden. In de 21 wedstrijden die de clubs tegen elkaar speelden vielen er in totaal 61 doelpunten. Goed voor een gemiddelde van 2,9 per wedstrijd.