LIVE: Jong Genk wil tegen SK Beveren eerste zege boeken in vier maanden tijd

Jong Genk ontvangt straks SK Beveren. Opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd voor de beloften van Racing Genk.

Jong Genk speelt zondagavond om 19u15 in het Leunenstadion tegen SK Beveren. Voor beide ploegen is het een wedstrijd van groot belang.

Beveren kan (met een match minder) over Lierse springen in de stand, naar de zesde plaats. Dat is nodig voor de Promotion Play-offs waar de club op wil mikken.

Bij Jong Genk zijn punten meer dan noodzakelijk. Hun laatste overwinning is van begin oktober geleden (1-0 tegen RSCA Futures). De beloften van Genk staan alleen laatste met 12 punten in de CPL.

Voorlopig is er nog niet veel verbeterd sinds het ontslag van Thomas Buffel. Johan Van Rumst kan niet rekenen op Josue Ndenge Kongolo, die vorig weekend op domme wijze zijn tweede geel pakte tijdens de 4-1 nederlaag tegen de Futures.