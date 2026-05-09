Datum: 09/05/2026 18:15
Competitie: 2e klasse
Speeldag: Play-offs - Finale (T)
Stadion: Olympische Stadion (Kiel)

LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

D-Day op Het Kiel vandaag. Beerschot moet thuis tegen Lommel een 3-1 achterstand ophalen tegen Lommel om nog kans te maken op promotie. Of mogen we volgend jaar nog een Limburgse ploeg in de Jupiler Pro League verwelkomen? Volg het hieronder LIVE.

74

Goal 		Doelpunt van Lommel SK
72
 Opnieuw zo'n scherpe voorzet corner van Van Eenoo. De bal wordt doorgekopt maar vindt dan geen ploegmaat. Opnieuw die laatste pass die mislukt
69
 Vervangen Ken Masui
Ingevallen Nilton Varela Lopes
69
 Vervangen Ralf Seuntjes
Ingevallen Robin Van Duiven
65
 Beerschot krijgt een vrije trap vanop een interessante positie. Van Eenoo trapt op doel, Pieklak lost maar zet het dan zelf goed recht om in tweede en derde instantie zich voor de bal te gooien
65
 Vervangen Jason van Duiven
Ingevallen Zalan Vancsa
65
 Vervangen Lautaro Lopez
Ingevallen Nicolas Rommens
60
 Beerschot belegert de 16 van Pieklak maar die laatste pass komt er amper tot nooit uit. En als je dan nog drie keer moet scoren... Het lijkt niet de dag voor de Kielse Ratten te worden
58
 Van Eenoo met een wel heel scherpe corner maar ook van dichtbij kan er geen Beerschot-been gevonden worden om de bal in doel te duwen
56
 Hij staat er tien seconden op en Van La Parra zet de bordjes ei zo na opnieuw gelijk. De hoek is scherp maar het schot van de invaller is niet slecht. Pieklak reageert goed met de voet
56
 Vervangen Dennis Gyamfi
Ingevallen Ensar Brahic
56
 Vervangen Glenn Claes
Ingevallen Rajiv Van La Parra
50
 Vlak voor het doelpunt van Van Duiven had Haraguchi nog de lat geraakt met een kopbal maar vooraleer we die fase neergepend hadden, lag de bal al in doel bij Shinton
48

Goal 		Doelpunt van Jason van Duiven
Vlak na een grote kans voor Beerschot laat Shinton zich ringeloren! De Beerschot-doelman komt uit tot aan de middencirkel en speelt dan de bal abominabel in, recht in de voeten van Van Duiven. Die ziet zijn kans schoon en trapt van heel ver in het lege doel
46
 Beerschot trapt de tweede helft op gang. Voorlopig is het Lommel dat straks barrage speelt in en tegen Dender voor het laatste ticket van de Jupiler Pro League met 18 ploegen


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Reyners voorlangs
Plots is er in de omschakeling een uitstekende mogelijkheid voor Lommel! Ze zijn met drie tegen twee, de bal gaat naar Reyners op links die ruimte zoekt en uithaalt. De bal botst nipt voorlangs
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Peklak nog een keertje
Dagba neemt de afvallende bal voor zich na een corner en kiest de bovenhoek uit maar Peklak zweeft de bal opnieuw uit zijn doel
38
 Ditmaal komt de voorzet van de rechterflank met Dagba. Pelupessy kan ontzetten. De druk neemt toe!
36
 Kattensprong van Peklak!
Mazui met de prima actie op links om vervolgens voor doel te zetten. De bal komt niet ideaal voor Vula maar de aanvaller kan er acrobatisch nog aan. Peklak laat zich niet ringeloren, reageert als een kat en slaat de bal met een prachtige reflex uit zijn doel
34
 Lopez in zijnet
Van Duiven haalt de achterlijn en zet voor doel. Lopes is goed geïnfiltreerd en kan ook afwerken maar Van Eenoo voorkomt een voorsprong van de bezoekers!
31
 Beerschot domineert wel maar duwt Lommel ook niet echt tegen de eigen 16. De bezoekers schuiven rusting in blok en proberen ruimte te vinden wanneer Beerschot het toelaat, zoals net na de slechte pass van Claes. Maar ook de uitbraak van Lommel was niet bepaald goed te noemen
27
 Beerschot moet veel beter doen met de ruimte! Dagba snoept de bal af hoog op het veld en geeft het leer aan Vula. Die wacht tot Dagba de overlap heeft gedaan maar passt dan veel te hard naar Dagba. Die krijgt de bal nog wel voor doel maar de opgekomen rechtsachter vindt geen ploegmaat
24
  Gele kaart voor Dries Wouters
Seuntjes geeft de bal aan een tegenstander waardoor Wouters Wright-Philips moet neerhalen
20
 De Grand kapt zich mooi vrij om met rechts de bal voor doel te zetten. Seuntjes kan er net niet bij
16
 Wright-Philips tikt bal te ver
Ditmaal wordt Wright-Philips wel uitstekend diep gestoken maar zijn controle is niet goed! Hij tikt de bal net te ver weg waardoor Peklak kan ingrijpen. De Beerschot-speler wilt wel nog een strafschop afdwingen omdat Van Duiven het hem nog lastig maakte in de rug maar Laforge heeft gelijk om niet naar de stip te wijzen
12
 Wright-Philips wordt diepgestoken en 't Kiel veert recht maar de Grenadiaan kan de bal net niet voor de achterlijn tegenhouden
8
 De Grand zet een vrije trap voor doel, Shinton twijfelt maar komt goed weg want de bal waait aan zijn doel voorbij
5
 Beerschot dwingt een eerste corner af met Van Eenoo maar Banguera kopt weg
3
 Geen doelpunt in de eerste minuut zoals tegen Patro voor Beerschot. Trainer Messoudi had alvast meegegeven dat een vroeg doelpunt een must is om de dubbele achterstand op te halen
1
 K Beerschot VA - Lommel SK: 0-0
K Beerschot VA (K Beerschot VA - Lommel SK)
K Beerschot VA: Nick Shinton - Colin Dagba - Brian Plat - Bas van den Eynden - Dennis Gyamfi - Genki Haraguchi - Lukas Van Eenoo - Glenn Claes - D'Margio Wright-Philips - Ken Masui - Arnold Vula Lamb Luth
Bank: Xavier Gies - Milan Govaers - Andres Labie - Axl van Himbeeck - Ryan Sanusi - Mohamed Anas Haj - Derrick Tshimanga - Ensar Brahic - Rajiv Van La Parra - Nilton Varela Lopes

Lommel SK (K Beerschot VA - Lommel SK)
Lommel SK: Matthias Pieklak - Jason van Duiven - Dries Wouters - Jhon Banguera - Sam De Grand - Jesper Tolinsson - Lautaro Lopez - Joey Pelupessy - Tom Reyners - Lucas Schoofs - Ralf Seuntjes
Bank: Nikola Ivezic - Timothy Eyoma - Nicolas Rommens - Robin Van Duiven - Henry Oware - Niek Corthouts - Alexander Reumers - Zalan Vancsa - Mohamed El Boukammiri
