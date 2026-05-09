LIVE: Shinton flatert! Lommel op voorsprong op Het Kiel

Jelle Heyman



74



Doelpunt van Lommel SK





72

Opnieuw zo'n scherpe voorzet corner van Van Eenoo. De bal wordt doorgekopt maar vindt dan geen ploegmaat. Opnieuw die laatste pass die mislukt



69

Ken Masui

Nilton Varela Lopes





69

Ralf Seuntjes

Robin Van Duiven





65

Beerschot krijgt een vrije trap vanop een interessante positie. Van Eenoo trapt op doel, Pieklak lost maar zet het dan zelf goed recht om in tweede en derde instantie zich voor de bal te gooien



65

Jason van Duiven

Zalan Vancsa





65

Lautaro Lopez

Nicolas Rommens





60

Beerschot belegert de 16 van Pieklak maar die laatste pass komt er amper tot nooit uit. En als je dan nog drie keer moet scoren... Het lijkt niet de dag voor de Kielse Ratten te worden



58

Van Eenoo met een wel heel scherpe corner maar ook van dichtbij kan er geen Beerschot-been gevonden worden om de bal in doel te duwen



56

Hij staat er tien seconden op en Van La Parra zet de bordjes ei zo na opnieuw gelijk. De hoek is scherp maar het schot van de invaller is niet slecht. Pieklak reageert goed met de voet



56

Dennis Gyamfi

Ensar Brahic





56

Glenn Claes

Rajiv Van La Parra





50

Vlak voor het doelpunt van Van Duiven had Haraguchi nog de lat geraakt met een kopbal maar vooraleer we die fase neergepend hadden, lag de bal al in doel bij Shinton



48



Doelpunt van Jason van Duiven

Vlak na een grote kans voor Beerschot laat Shinton zich ringeloren! De Beerschot-doelman komt uit tot aan de middencirkel en speelt dan de bal abominabel in, recht in de voeten van Van Duiven. Die ziet zijn kans schoon en trapt van heel ver in het lege doel



46

Beerschot trapt de tweede helft op gang. Voorlopig is het Lommel dat straks barrage speelt in en tegen Dender voor het laatste ticket van de Jupiler Pro League met 18 ploegen



45+2

Reyners voorlangs

Plots is er in de omschakeling een uitstekende mogelijkheid voor Lommel! Ze zijn met drie tegen twee, de bal gaat naar Reyners op links die ruimte zoekt en uithaalt. De bal botst nipt voorlangs



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

Peklak nog een keertje

Dagba neemt de afvallende bal voor zich na een corner en kiest de bovenhoek uit maar Peklak zweeft de bal opnieuw uit zijn doel



38

Ditmaal komt de voorzet van de rechterflank met Dagba. Pelupessy kan ontzetten. De druk neemt toe!



36

Kattensprong van Peklak!

Mazui met de prima actie op links om vervolgens voor doel te zetten. De bal komt niet ideaal voor Vula maar de aanvaller kan er acrobatisch nog aan. Peklak laat zich niet ringeloren, reageert als een kat en slaat de bal met een prachtige reflex uit zijn doel



34

Lopez in zijnet

Van Duiven haalt de achterlijn en zet voor doel. Lopes is goed geïnfiltreerd en kan ook afwerken maar Van Eenoo voorkomt een voorsprong van de bezoekers!



31

Beerschot domineert wel maar duwt Lommel ook niet echt tegen de eigen 16. De bezoekers schuiven rusting in blok en proberen ruimte te vinden wanneer Beerschot het toelaat, zoals net na de slechte pass van Claes. Maar ook de uitbraak van Lommel was niet bepaald goed te noemen



27

Beerschot moet veel beter doen met de ruimte! Dagba snoept de bal af hoog op het veld en geeft het leer aan Vula. Die wacht tot Dagba de overlap heeft gedaan maar passt dan veel te hard naar Dagba. Die krijgt de bal nog wel voor doel maar de opgekomen rechtsachter vindt geen ploegmaat



24

Gele kaart voor Dries Wouters

Seuntjes geeft de bal aan een tegenstander waardoor Wouters Wright-Philips moet neerhalen



20

De Grand kapt zich mooi vrij om met rechts de bal voor doel te zetten. Seuntjes kan er net niet bij



16

Wright-Philips tikt bal te ver

Ditmaal wordt Wright-Philips wel uitstekend diep gestoken maar zijn controle is niet goed! Hij tikt de bal net te ver weg waardoor Peklak kan ingrijpen. De Beerschot-speler wilt wel nog een strafschop afdwingen omdat Van Duiven het hem nog lastig maakte in de rug maar Laforge heeft gelijk om niet naar de stip te wijzen



12

Wright-Philips wordt diepgestoken en 't Kiel veert recht maar de Grenadiaan kan de bal net niet voor de achterlijn tegenhouden



8

De Grand zet een vrije trap voor doel, Shinton twijfelt maar komt goed weg want de bal waait aan zijn doel voorbij



5

Beerschot dwingt een eerste corner af met Van Eenoo maar Banguera kopt weg



3

Geen doelpunt in de eerste minuut zoals tegen Patro voor Beerschot. Trainer Messoudi had alvast meegegeven dat een vroeg doelpunt een must is om de dubbele achterstand op te halen



1

K Beerschot VA - Lommel SK: 0-0



