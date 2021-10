20u45: verslikt Club Brugge zich net zoals in 2018 tegen Deinze of stoten ze nu wel door?

Geen internationaal voetbal voor Club Brugge deze midweek, wel een bekerduel met 1B'er KMSK Deinze.

Club Brugge

Als je in Jan Breydel de naam Deinze uitspreekt, krijgen er nog enkele mensen koude rillingen en flashbacks naar 2018. Toen troffen beide ploegen elkaar ook in de Croky Cup, op het veld van Deinze dat toen nog in Eerste Amateur speelde. Dat duel is tevens de enige keer in 15 jaar dat Club uitgeschakeld werd in de 1/16e finale van de Croky Cup.

Traditioneel wordt er in deze fase van het bekertoernooi geroteerd en dan vooral bij de eersteklassers. Dat is bij Club niet anders want Clement laat Sobol, Hendry, Vormer, Balanta en De Ketelaere uit de selectie. Van Neck, Mitrovic, Sandra, Wesley en Nusa zijn er dan weer bijgekomen in vergelijking met de wedstrijdselectie voor het duel tegen Antwerp.

SK Deinze

Bij de bezoekers uit Deinze waaide er vorig seizoen een nieuwe wind. Met de komst van bijvoorbeeld Vargas en Neto toonden ze zich zeer ambitieus, al is er een seizoen later geen spoor meer van hen. Momenteel bekleedt Deinze de 5e plaats in 1B , 11 punten achter leider Westerlo maar wel amper 4 punten achter de tweede in de stand Waasland-Beveren.

Deinze heeft bovendien vier spelers met een Club-verleden in hun rangen. Verdediger Fuakala speelde vorig seizoen nog mee met Club NXT tegen Deinze en Siebe Blondelle, Jannes Vansteenkiste hebben ook een Club-verleden. Met Wim De Decker hebben ze bovendien een trainer met veel ervaring in 1A in hun rangen.

