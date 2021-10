Club Brugge - SK Deinze (Beker van België 2021/2022)

74





Doelpunt van Bas Dost (Clinton Mata)

Daar is dan toch het doelpunt voor Bas Dost! Opnieuw is het Mata met de goede voorzet, Dost zet zijn voet ertegen waardoor het leer over Vandenberghe in doel verdwijnt. De ontlading is groot, de Nederlander haalt de bal uit de netten en trapt hem hoog weg