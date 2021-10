Volg KV Mechelen - Union vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Ze doen het uitstekend in de competitie, dus waarom ook niet in de beker? KV Mechelen en Union geven mekaar dinsdagavond partij in het kader van de Beker van België. Als deze twee teams uit de top vijf van de Jupiler Pro League met open vizier strijden, moet dat een attractieve match worden.

KV Mechelen is een bekerploeg bij uitstek. Het won de beker in 2019 en haalde in de vorige campagne de kwartfinales. Het begint ook aan de bekermatch in de beste vorm die het dit seizoen al gehad heeft. Het is al vijf matchen ongeslagen en vier van die vijf wedstrijden draaiden uit op een overwinning. Het vertrouwen is dus torenhoog.

Dat is al het hele seizoen het geval bij Union, de promovendus die de fiere leider is in onze competitie. De Brusselaars wonnen hun laatste drie duels, het ene al op een meer spectaculaire manier dan op de andere. Eén van zijn drie competitienederlagen leed Union in Mechelen. Het krijgt meteen de kans om hiervoor revanche te nemen.

Vrancken heeft al laten weten dat hij gaat roteren. Afwachten wat Mazzu gaat doen. In het seizoen waarin KV Mechelen voor het laatst de beker won, kwam het Union tegen in de halve finales. In het AFAS-stadion Achter de Kazerne bleef het 0-0. In het Dudenpark werd het 1-2 voor Mechelen,