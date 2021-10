Volg Westerlo-Antwerp live vanaf 20u45

Donderdag ontvangt Westerlo in het gezellige Kuipke Antwerp in de 1/16de finales van de Croky Cup. Een uitgelezen mogelijkheid voor de soevereine leider in 1B om zich te meten met een club uit 1A.

Westerlo heeft na negen speeldagen een riante voorsprong van zeven punten op eerste achtervolger Waasland-Beveren. De ambitieuze Kemphanen, die de voorbije jaren enorm hebben geïnvesteerd in infrastructuur, zijn nog ongeslagen dit seizoen. "We zijn een ploeg die ook iets te vertellen zou hebben in 1A", zei Westerlo-coach Jonas De Roeck eerder deze week. Toch ligt de focus van Westerlo op de competitie. Promotie naar de Jupiler Pro League is dan ook het ultieme doel. "De wedstrijd tegen Deinze van zondag is dan ook veel belangrijker dan dit bekerduel", gaf De Roeck aan. Westerlo moet Tuur Dierckx missen. De flankaanvaller scheurde onlangs op training de kruisbanden en werd woensdag geopereerd. Brian Priske gaf op zijn perspraatje aan te zullen roteren. Niet onlogisch na de opeenstapeling van wedstrijden en de ruime kern waarover de Deen beschikt. Zo zal Ortwin De Wolf wellicht in doel staan, terwijl jongens als Dwomoh en Eggestein zich van bij het begin kunnen tonen. Antwerp kan geen beroep doen op Nainggolan, Coopman, Buta, Nsimba, Miyoshi en Haroun. De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Jasper Vergoote en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Gokje wagen? Check dan zeker BetFIRST voor de meest interessante odds.