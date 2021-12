Volg Racing Genk-Club Brugge live vanaf 20u45

Amper drie dagen na de spektakelrijke 2-3 in de competitie stapt Club Brugge alweer de bus op naar Genk. In de kraker van de 1/8ste finales van de Croky Cup voor beide teams 'van moeten'. Club Brugge en Racing Genk willen op drie fronten blijven meestrijden. Vooral in Genk is de druk immens.

Afgelopen zondag leed Genk andermaal een pijnlijke nederlaag. Een 2-1-voorsprong werd tegen tien Bruggelingen kinderlijk eenvoudig weggegeven. De crisis leek eind oktober afgezworen, maar in de maand november kon Genk geen enkele wedstrijd winnen. De druk op trainer John van den Brom wordt dan ook met de dag groter.

Op de website van de Limburgers blikt de Nederlandse T1 van Genk vooruit naar het bekerduel tegen Club Brugge. "We hebben vorig seizoen ervaren wat een mooi verhaal de beker is als je die wint. Ik heb gisteren en vandaag op training echt wel een positief ingestelde en strijdvaardige groep gezien. Ze zijn zich bewust van de uitgelezen kans om morgen iets recht te zetten, en om deze keer wel een bevestiging te krijgen met een resultaat. Maar die strijdvaardigheid moet zich ook uiten in de scherpte in het verdedigen in de eigen zestien meter. Want onze drie goals waren echt wel vermijdbaar."

Op Carlos Cuesta kan Racing Genk op volle sterkte aantreden. John van den Brom selecteerde liefst 24 spelers.

De opluchting bij Club Brugge was groot na de knappe remonte in de Cegeka Arena. Een crisis lijkt afgewend, wat niet betekent dat Club Brugge woensdag zonder druk afzakt naar Genk. De Croky Cup is een doel voor de troepen van Club Brugge. Vorig seizoen was de kwartfinale de eindhalte voor blauw-zwart. Na een turbulente partij haalde Standard het met het kleinste verschil.

Wesley Moraes is de grote afwezige in de selectie van Philippe Clement. Voor het overige is het uitkijken of Ruud Vormer woensdag wél een basisplaats zal krijgen. De Nederlander deed met een puike invalbeurt zondag de balans in het voordeel van Club Brugge overhellen.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Nicolas Laforge en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

Gokje wagen? Check dan zeker BetFIRST voor de meest interessante odds!