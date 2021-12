Volg KV Mechelen - Cercle Brugge LIVE bij VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen - Cercle Brugge, deel 2. Slechts enkele dagen geleden stonden beide teams tegenover mekaar en haalde Cercle het verrassend in Jan Breydel met 3-1. Woensdag kijken ze mekaar opnieuw in de ogen, met een andere trainer in de dug-out bij Cercle.

Voor Mechelen eindigt straks een drieluik tegen een Brugse tegenstander: het klopte Club knap in de competitie, maar was uit bij Cercle onherkenbaar. KV Mechelen gaat woensdagavond dus op zoek naar revanche tegen de Vereniging. Een kwalificatie voor de kwartfinales voor de Beker van België zou de ideale manier zijn om december in te zetten.

© photonews

Een dag na de overwinning tegen KV in de competitie gebeurde het onwaarschijnlijke: Yves Vanderhaeghe werd ontslagen. Het bestuur van Cercle had die beslissing al genomen voor die wedstrijd, maar een ontslag na een overwinning oogt toch bijzonder vreemd. Voor zijn opvolger Dominik Thalhammer is de bekermatch zijn debuut als Cercle-trainer.

Wouter Vrancken gaat net als in de vorige ronde enkele bankzitters de kans bieden om meer speelminuten op te doen. Zo zal Yannick Thoelen voor het eerst onder de lat staan. Bij de Bruggelingen is het afwachten wat het effect is van de trainerswissel. "KV Mechelen weet nu waar het voor staat", sprak Cercle-speler Robbe Decostere na de 3-1, met het oog op beker. De revanche of opnieuw dezelfde winnaar, wat gaat het worden?

