LIVE Seraing-Anderlecht: Kana voor het eerst sinds oktober 2020 in de basis

't Is een belangrijke week voor Anderlecht. Ze moeten doorgaan in de beker en zondag tegen Zulte Waregem hun zege tegen Charleroi bevestigen.

Veel veranderingen hoeft u niet te verwachten tegen Seraing. Vincent Kompany neemt de beker heel serieus en trad zelfs tegen La Louvière aan met het grootste deel van zijn A-ploeg. De kans dat hij jonge gasten in het elftal dropt is dan ook heel klein.

Jongens als Mykhaylichenk, Ashimeru, Verschaeren en Ait El Hadj mogen dan weer wel een kans verwachten, al zal het voor de meesten onder hen niet als basisspeler zijn. Verwacht wordt dat Kompany gewoon de ploeg van zaterdag aan de aftrap brengt. Zonder Olsson, want die krijgt rust.

Ook Seraing lijkt met zijn sterkste elf te gaan beginnen. "We hebben niks te verliezen", zei trainer Jordi Condom al over de match. Voor Anderlecht is het wel van moeten.

