Volg de bekerfinale tussen Anderlecht en Gent hier live vanaf 15u

Zelden is er door twee ploegen zo intensief naar een bekerfinale toegeleefd. De prijs is voor zowel Anderlecht als Gent cruciaal om het seizoen geslaagd te kunnen noemen.

Bij Anderlecht trainden Verschaeren, Gomez en Ashimeru allemaal mee. Van die eerste zijn we vrij zeker dat hij kan spelen, van die twee andere veel minder. Kompany wou er gisteren ook geen commentaar meer over geven. De kans bestaat dat beide trainers elkaar zand in de ogen willen strooien.

Want bij Gent stonden Vadis en Okumu ook op het trainingsveld, maar ook over hen wou Vanhaezebrouck geen uitsluitsel geven. "We zullen morgen zien hoe ze opstaan", zei hij daarover. Zowel Hein als Vincent wilden de tegenstander niet wijzer maken over hun opstelling.

Al hebben beide ploegen wel weinig geheimen voor elkaar. De basiselftallen en de manier van spelen zijn duidelijk. Het is hopen op een finale waarbij de twee teams vol voor de overwinning gaan en die kans zit er dik in.

Vermoedelijke elftallen:

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Hoedt, Magallan, Mykhaylichenko, Cullen, Olsson, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouamé

Gent: Roef, Torunarigha, Ngadeu, Hanche-Olsen, Castro-Montes, Vadis, Kums, De Sart, Samoise, Tissoudali, Depoitre

