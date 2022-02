Volg Eupen-Anderlecht hier vanaf 20u45

Bij Anderlecht is er na twee competitienederlagen weer wat nervositeit. In de beker mag het absoluut niet fout lopen. Benieuwd of Eupen weerwerk of meer kan bieden.

Eupen zit immers in een neerwaartse spiraal. De Panda's hebben 2 puntjes kunnen sprokkelen in de voorbije acht wedstrijden. De competitie primeert natuurlijk bij hen, want degradatie willen ze absoluut vermijden. De beker is het toetje dat ze niet verwacht hadden en dat betekent ook dat ze vrij kunnen spelen. ''Er lopen bij Eupen veel spelers rond die gegeerd zijn op de transfermarkt. Er zit veel kwaliteit en dat maakt deze bekermatch net zo moeilijk. Meer dan ooit vraag ik aan mijn spelers om uit te gaan van eigen sterkte. Laat er ons een finale van maken en vol voor winst gaan", klonk het bij Vincent Kompany. Kompany geeft Raman trouwens geen straf na zijn interview van zondag. "We zijn sterker met Benito dan zonder hem", zei hij gisteren. Maar een basisplaats zit er vandaag nog niet in. Zirkzee en Kouamé starten waarschijnlijk, Mykhaylichenko blijft op de rechtsback staan. Eupen is al thuisploeg de grote underdog. Winst van de Panda's zou u al 5,75 keer uw inzet opleveren bij betFIRST, terwijl Anderlecht aan een quotering van 1.58 staat.