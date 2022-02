Wie beukt de poort naar de finale van de Beker van België open in Slag om Vlaanderen?

In de competitie werd het dit seizoen 6-1 in de Ghelamco Arena. Met een soortgelijke uitslag zou Gent de poorten naar de Heizel al helemaal openbeuken.

Het kan bovendien opnieuw rekenen op de diensten van Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali, die na de uitschakeling met Marokko op de Afrika Cup opnieuw in België is.

Bij Club Brugge zit Noa Lang nog steeds in quarantaine. Brandon Mechele is geschorst en Eder Balanta is geblesseerd.

New names on the list! 😍 #GntClu



ℹ️ Noa Lang zit nog steeds in quarantaine, Brandon Mechele is geschorst en Eder Balanta is geblesseerd. Onze nieuwe aanwinst Sargis Adamyan is nog niet speelgerechtigd. pic.twitter.com/MfkYzFQdAC