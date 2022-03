LIVE Anderlecht-Eupen: Anderlecht weer op corner: 2-1

42

Anderlecht bijna op 3-1, maar Kouamé mist de controle.



31

Gele kaart voor Smail Prevljak





28



Doelpunt van Lisandro Magallán

Refaelov mag weer een corner nemen en deze keer mag Magallan heel eenvoudig inkoppen. Maar waar zit die verdediging van Eupen telkens bij stilstaande fases?



25

De kansen zijn schaars, maar Anderlecht blijft geduldig zoeken.



20

Anderlecht vindt de gaten in de zestien niet of maakt de verkeerde beslissing.



16

Anderlecht is doorlopend baas. Die ene keer dat ze Eupen over de middenlijn lieten komen, was het wel prijs.



10



Doelpunt van Smail Prevljak

Anderlecht kan de bal even niet wegkrijgen. De voorzet komt en Prevljak trapt via een been in doel. Van Crombrugge stond op het verkeerde been daardoor.



4



Doelpunt van Michael Murillo

Refaelov trapt de corner naar het penaltypunt en daar is bij Eupen iedereen Murillo vergeten. Die kan zonder problemen binnenkoppen. Het publiek was al aan het juichen vooraleer hij de bal raakte.



4

De eerste corner is voor Anderlecht.



1

Anderlecht - Eupen: 0-0





Anderlecht: Lisandro Magallán - Wesley Hoedt - Josh Cullen - Lior Refaelov - Sergio Gómez - Majeed Ashimeru - Joshua Zirkzee - Hendrik Van Crombrugge - Yari Verschaeren - Michael Murillo - Christian Kouame

Bank: Theo Leoni - Benito Raman - Bogdan Mykhaylichenko - Bart Verbruggen - Kristoffer Olsson - Colin Coosemans - Francis Amuzu - Anouar Ait El Hadj - Killian Sardella



Eupen: Teddy Alloh - James Jeggo - Jordi Amat - Julien Ngoy - Stef Peeters - Smail Prevljak - Gary Magnée - Emmanuel Agbadou - Andreas Beck - Abdul Manaf Nurudeen - Boris Lambert

Bank: Jerome Deom - Jens Cools - Jonathan Heris - Isaac Nuhu - Robin Himmelmann - Jocelyn N’dri - Leonardo Rocha