Charles De Ketelaere in selectie voor allesbeslissende wedstrijd tegen Gent

Een opluchting voor Club Brugge want de ploeg van Alfred Schreuder kan opnieuw beroep doen op de jonge spits. Club speelt vanavond de terugwedstrijd van de halve finale van de Beker van België tegen AA Gent.

Charles de Ketelaere blesseerde zich vorige week op training aan de schouder en bleek terwijl ook 'licht positief' op het corona virus. Sinds gisteren mag de topscorer van Club opnieuw uit quarantaine. Of hij meteen in de basis zal starten is nog af te wachten. Zijn vervanger Adamyan deed het alvast niet slecht afgelopen zondag en scoorde een doelpunt tegen Antwerp. De Ketelaere was in de heenwedstrijd de enige doelpuntenmaker en zo verdedigt Club dus een 1-0 voorsprong in eigen huis. Jack Hendry ontbreekt wel in de selectie van Blauw-Zwart, hij is geschorst na zijn rode kaart in de Ghelamco Arena.

Bij AA Gent zit, in tegenstelling tot de eerste halve finale, Tarik Tissoudali deze keer wel in de selectie. De man in vorm bij de Buffalo's scoorde onlangs nog in het Jan Breydel stadion tijdens de competitiewedstrijd tegen Club Brugge.

Wie een gokje wil wagen kan dat hier via Betfirst.