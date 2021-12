Volg KV Mechelen - Eupen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De bekerambities laaien weer op bij KV Mechelen. De competitie heeft wel al gewezen op een valkuil. Mechelen verloor in augustus op eigen veld met 1-3 van Eupen. Dat is ook net de tegenstander voor de troepen van Wouter Vrancken in de kwartfinales van de beker.

In dit stadium van de beker is het uiteraard ook wel mogelijk om tegenstanders van een ander kaliber tegen te komen. Een thuiswedstrijd tegen Eupen lijkt de weg te plaveiden naar een halve finale. KV Mechelen, bekerwinnaar in 2019, is bovendien sowieso wel een ploeg met een zekere traditie in de beker. Om zich effectief bij de laatste vier te scharen, moet dus wel revanche genomen worden voor de nederlaag uit de competitie. Bij Eupen kunnen ze uit dat resultaat dan weer net vertrouwen putten, al dateert die match al uit het seizoensbegin, toen de Panda's zo gezwind het kampioenschap aanvatten. Ondertussen vergaat het Eupen wel een stuk minder. Thuiszeges tegen Zulte Waregem en Beerschot zijn zeldzame lichtpuntjes in een periode waarin voor het overige de overwinningen achterwege blijven. Veel afwezigen Vorig seizoen haalde KV Mechelen de kwartfinales in de beker en Eupen de halve finales. Zijn de rollen straks omgekeerd of herhaalt dat scenario zich? Beide ploegen missen een pak spelers. Bij KVM zijn Cuypers, Walsh, Schoofs, Van Damme, Dassy, Dailly en Engvall de afwezigen. Eupen stelt het zonder Cools, Nuhu, Kayembe, Embalo, Koné en Rocha.