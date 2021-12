Volg Club Brugge - OHL vanavond om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Club Brugge moet ook op tweede front actief blijven en is grote favoriet in kwartfinale, of staat een ander OHL op?

Ook de beker is belangrijk voor Club Brugge, want het moet toch nog op een tweede front actief zijn na de jaarwisseling, naast de competitie. Europees is het uitgeschakeld en dus laadt blauw-zwart zich ook voor een kwartfinale in de beker volop op. Tegenstander OHL wil dan weer verrassen.