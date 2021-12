AA Gent heeft weinig problemen met Standard en mag naar halve finales Beker van België

In de Beker van België stonden AA Gent en Standard tegenover elkaar. De thuisploeg wilde op drie fronten actief blijven, de bezoekers wilden hun seizoen redden. Of dat voor spektakel zorgde in de Ghelamco Arena?

Beide ploegen nemen de Beker van België in ieder geval meer dan serieus en dus kregen we geen al te grote verrassingen in de basiself. Coach Elsner posteerde wel opnieuw Henkinet in doel in plaats van Bodart, vaste prik in de Beker.

Blessure Odjidja, invaller doet het goed

De thuisploeg begon de wedstrijd met een ferme domper, want al na twee minuten viel Vadis Odjidja uit met een blessure en zo moest Hjulsager meteen komen invallen. De gewezen middenvelder van Oostende zou niet ontgoochelen.

In heel veel acties was hij betrokken, zo ook in de knappe voorbereiding op de heerlijke pegel van Sven Kums om er na acht minuten al 1-0 van te maken. Standard kon daar in de eerste helft weinig tegen inbrengen.

Gent bij de laatste vier

De Rouches toonden wel een groot strijdershard en gingen er bijwijlen fors in. Nkounkou, Raskin, Amallah, ... de scherpe duels en gele kaarten noopten de coach uiteindelijk om een aantal voetballend ingestelde spelers te gaan wisselen.

Standard was net na de rust op gelijke hoogte gekomen door een heerlijke pegel van Donnum, maar lang konden ze niet profiteren van die gelijkmaker. Na alweer een erg leuke aanval was Tissoudali de afwerker van dienst.

De Rouches probeerden daarna nog wel, maar waren te slordig om opnieuw op gelijke hoogte te kunnen komen. In de blessuretijd maakte Tissoudali de match helemaal af, nadat Kums en De Sart ook dichtbij de 3-1 waren gekomen in die situatie. 2022 wordt een druk jaar voor de Buffalo's, Bokadi ging er nog af met een rode kaart op aangeven van de VAR na een slag aan het adres van Ngadeu.