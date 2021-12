Standard moet seizoen proberen redden in Gent

AA Gent heeft de goede flow min of meer teruggevonden de laatste weken, Standard blijft het moeilijk hebben. En dus is het afwachten wat het gaat geven in de Beker van België.

Bij Gent beseffen ze dat het alles of niets is in de Beker van België en willen ze er een druk 2022 van maken, met strijden op drie fronten.

De tickets werden aan dumpingprijzen verkocht (5 euro, 10 euro) om zeker zoveel mogelijk volk aan boord te hebben op woensdagavond.

In de selectie van de Buffalo's alvast geen tot weinig verrassingen. Bijna iedereen is ondertussen fit, ook onder meer Bruno zit er opnieuw bij.

Voor de Rouches van hun kant is het stilaan van moeten, want in de competitie loopt het niet echt. "We moeten iedereen mobiliseren voor de doelstelling van de Beker. We hebben de mogelijkheid om dichter bij iets groots te komen, dus die extra drive moet aanwezig zijn", aldus coach Elsner vooraf.

De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Rouches kan meer dan drie keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!