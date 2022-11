Croky Cup clash tussen Cercle Brugge en Beerschot is een beladen wedstrijd

Cercle Brugge ontvangt vanavond in de Croky Cup Beerschot. Tijd om vooruit te blikken.

Cercle Brugge en Beerschot hebben een verleden samen. Vijf seizoenen geleden streden beide ploegen voor promotie naar de Jupiler Pro League. Een wedstrijd die uiteindelijk door Cercle Brugge werd gewonnen. Diepe teleurstelling bij de fans van Beerschot, maar gelukkig voor hen lukte het nadien wel.

In een verder verleden (10 jaar geleden) won 'De Vereniging' op eigen veld van het toenmalige Beerschot. Het veroordeelde het tot de degradatie en niet veel later volgde het faillissement.

Na een moeilijk seizoensbegin is bij Cercle Brugge de motor aan het draaien. Ze zijn opgeklommen naar de 10de plaats in de Jupiler Pro League met 10 punten voorsprong op de eerste degradatieplaats die momenteel wordt bezet door KV Kortrijk.

Beerschot begon goed aan het seizoen, maar moet de rol met leider Beveren wat lossen. In hun laatste vijf wedstrijden konden ze tweemaal winnen en volgden er twee nederlagen en één gelijkspel. Het verschil met leider Beveren bedraagt wel amper vier punten waardoor alles nog mogelijk is.

De focus van beide clubs is vooral gericht op de competitie. Voor Cercle Brugge is zekerheid over het behoud de belangrijkste doelstelling. Al kunnen ze meer en meer vooruit beginnen te kijken want het verschil met een plek in de Europe Play-Offs bedraagt amper twee punten. Bij Beerschot is promotie naar de Jupiler Pro League de belangrijkste doelstelling. Terug een positieve vibe creëren na een desastreus seizoen 2021-2022.

Niets moet voor beide en alles kan. De ingrediënten om er een mooi pot voetbal van te maken.