William Balikwisha bezorgt Standard een zuinige zege tegen Dender in de beker

Standard bekert een ronde verder in de Beker van België na een zuinige winst tegen Dender.

Dender ontving in de 1/16e finale van de Beker van België Standard. Dender is de nummer 9 in de Challenger Pro League, Standard is 5e in de Jupiler Pro League. Na een goed begin van Dender nam Standard toch het heft in handen met balbezit en enkele kansen. Barrett kreeg zijn eerste basisplaats sinds eind september en kon twee keer bijna scoren, maar de Deen trapte twee keer voorlangs.

De Kroaat Perica knalde dan weer snoeihard op de lat. Standard had meer dan 60% balbezit in de eerste helft, maar dat uitte zich niet op het scorebord. De twee teams gingen dan ook rusten zonder doelpunten in de eerste helft.

In de tweede helft kreeg Standard de eerste kans, maar Perica zette de bal over. Dender kreeg na tien minuten in de tweede helft dé kans op de 1-0. M'Barki snoepte de bal af van Dusenne en speelde de 2-tegen-1-situatie goed uit. Hij gaf de bal nog aan Cukur, maar die trapte de bal nog naast. Standard bleef daarna komen met kansen voor Ohio en Cimirot, maar Gabriel bleef goed keepen.

Een kwartier voor tijd toch een goal

Uiteindelijk kon William Balikwisha een kwartier voor tijd toch de ban breken voor Standard. Barrett zette voor vanop links en bij de tweede paal kon de vrijstaande Balikwisha binnen koppen in de winkelhaak. Hij kon eindelijk de ban breken voor de Rouches. Nadien probeerde Ohio het nog met een schicht vanop rechts, maar het bleef uiteindelijk 0-1.

Standard bekert voort, maar kan toch niet tevreden zijn over het vertoonde spelbeeld. Zondag tegen Union zal het toch beter moeten. Dender mag het vrijdag nog eens proberen tegen Standard, maar dan wel tegen de beloften in de Challenger Pro League.