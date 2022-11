Anderlecht vermijdt bekerdrama na twintig (!) strafschoppen en beslissende van Verbruggen

"Laat de zon in je hart, geniet van het leven", klonk loeihard door de boxen tijdens de verlengingen. Lierke Plezierke haalde zijn hart op, want het had Anderlecht tegen de touwen. Maar in de strafschoppen haalde Anderlecht het na negen perfect getrapte strafschoppen en een misser van Libert.

Robin Veldman roteerde toch voor de bekermatch, al benadrukte hij vooraf wel het belang. Adrien Trebel mocht van bij de start eraan beginnen. Ook N'Diaye, Ait El Hadj en Stroeykens kregen een basisplaats. De kapiteinsband was voor Zeno Debast omdat Verbruggen in doel stond in plaats van Van Crombrugge. Wat een dagje voor de 18-jarige verdediger van paars-wit nadat hij ook zijn WK-selectie beet had.

Scorende en uitdagende Silva

Het Lisp was voor de komst van de Brusselaars nog eens volgelopen en het kolkte voor de match. De sfeer stond op punt. Anderlecht begon wel scherp en versierde via Ait El Hadj enkele kansen, maar doelman De Smet stond pal. Na een dikke 20 minuten kreeg Anderlecht wel zijn voorsprong na een wel heel licht toegekende penalty. Het was misschien een duwtje op Amuzu, maar dan wel randje zestien.

© photonews

Silva zette hem proper om, maar daarna ging de Portugees wat uitdagen bij de fans van de thuisploeg. Onnodig en opjuttend. Was het karma of de foute positionering van Murillo? Maar drie minuten later stond het wel gelijk nadat Tabekou aan de tweede paal helemaal alleen mocht inkoppen. De rechtsachter van Anderlecht had er wel iets mee te zien, want hij stond - andermaal - te slapen.

Trebel uitmuntend

De bezoekers hielden wel het veldoverwicht en drukten. Daarbij was de rol van Trebel opmerkelijk. De middenvelder bleef fantastische ballen in de zestien droppen, maar zijn ploegmaats wisten er niet altijd weg mee. Tot Stroeykens uit de draai hen toch op voorsprong bracht na goed terugleggen van Silva met het hoofd. Het zal de Portugees deugd doen.

© photonews

Maar we kunnen er niet omheen: deze Trebel heeft Anderlecht gemist. De Fransman zat overal tussen en verdeelde het spel. Balverlies lijdt hij ook amper en hij vindt telkens de oplossingen vooruit. Da's wat anders dan Diawara. En toch kreeg Anderlecht die derde goal maar niet tegen de netten. Ook in 1B lopen er ruige verdedigers rond en die blazen de lichtgewichten van Anderlecht veelal weg.

De tweede helft was eigenlijk meer voor Lierse, zeker nadat Trebel na 70 minuten het veld verliet. Vekemans maakte daarna al snel 2-2 en we kregen verlengingen. Pijnlijk, de RSCA Futures gingen immers wel winnen bij Lierse in 90 minuten. In die verlengingen was er weinig te zien, behalve een kans voor Silva. En dus werden het strafschoppen. De loterij! Anderlecht haalde het uiteindelijk na een thriller waarin 20 strafschoppen moesten genomen worden en er maar drie gemist werden. Verbruggen trapte de beslissende binnen.