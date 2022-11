Patro-Club: komen er wel kansen na de rust?

Vanavond krijgt Patro Eisden in de Beker van Belgiƫ bezoek van landskampioen Club Brugge.

Patro Eisden krijgt in de Beker van België hoog bezoek. Club Brugge maakt de verre verplaatsing naar Maasmechelen. Patro is een van de topploegen in 1e nationale en wil graag tegen de landskampioen tonen wat ze waard zijn. Ze kunnen rekenen op enkele ex-profs zoals Wouter Corstjens, Kevin Kis, Roman Ferber en Tom Pietermaat. Ook de ervaring van trainer Stijn Stijnen zal heel wat helpen.

Momenteel zit Patro wel in een mindere periode. 2 weken geleden stonden ze nog bovenaan, maar na een nederlaag tegen FC Luik en een gelijkspel tegen Thes Sport zakten ze naar plaats 3. Een stunt tegen de landskampioen zal de nodige vertrouwensboost geven.

Aan de overkant is er dus landskampioen Club Brugge. Ze doen opnieuw mee voor de landstitel en kenden een uitstekende groepsfase in de Champions League, maar de laatste weken zijn hun prestaties wat minder. Ze winnen meestal nog hun wedstrijd, maar dat verdoezeld een beetje hun huidige niveau. De wedstrijd tegen Patro zullen ze willen gebruiken om terug vertrouwen te tanken en de mindere prestaties met een klinkende zege door te spoelen. Al is dat mogelijk met een veredeld B-elftal. Doorgaans wordt deze ronde in de Beker van België gebruikt om spelers te laten rusten en spelers die weinig spelen minuten te gunnen.