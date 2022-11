RWDM-KVK boeiende affiche: kans om zich te meten met hoogste niveau voor thuisploeg, Kerels willen crisis bezweren

Kunnen ze bij KVK de crisis bezweren of wordt die enkel nog erger na een bezoek aan RWDM in de beker? Die vraag zal donderdagavond beantwoord worden.

Voor RWDM is het een kans om zich te meten met een niveau waar het graag naartoe wil. Vorig seizoen speelde de traditieclub al barrages tegen Seraing. Momenteel deelt de ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek de leiding in de Challenger Pro League met SK Beveren. Het uitschakelen van Kortrijk in de beker zou een signaal zijn dat RWDM het echt wel waard is om weer op het hoogste niveau te voetballen.

Geen rustige aanloop

Datzelfde Kortrijk kan zich geen nieuwe opdoffer permitteren nadat het op een degradatieplaats is beland. Uitkijken is het ook naar de houding van de fans na de scènes na KVO-KVK, waarbij een emotionele Kristof D'haene in tranen het veld verliet. Met daarnaast Lamkel Zé die niet meer in actie mag komen, is het allerminst een rustige aanloop voor de Kerels.

Bovendien zullen heel wat KVK-spelers er in deze bekeraffiche niet bij zijn. Watanabe ontbreekt wegens een kuitblessure, Ilić en Selemani zijn ziek. Vandenberghe vervangt Ilić onder de lat. Guèye zit zijn laatste schorsingsdag uit. Čustović heeft al aangekondigd sowieso veel veranderingen door te voeren.

