Volg Lokeren-Temse - KV Mechelen vanavond LIVE om 20u op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen maakt in beker nog eens verplaatsing naar Daknam: "Erop gehamerd niet aan onderschatting te doen"

Een verplaatsing naar Daknam was voor KV Mechelen in het verleden vaak een lastige uitmatch op het hoogste niveau. Deze keer is de verwachting dat Malinwa zich gewoon zal plaatsen voor de volgende ronde van de beker.