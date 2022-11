Antwerp met 10 na rode kaart voor Janssen! Kan Beveren profiteren?

Een van de meer interessante duels in deze ronde van de bekercompetitie is ongetwijfeld SK Beveren tegen Antwerp.

En dat is dan vooral wegens aanvaller Dieumerci Mbokani. De Congolese spits vervoegde enkele maanden geleden de selectie van Beveren in de Challenger Pro League maar liet meermaals verstaan dat hij ook in 1A zijn plekje nog heeft.

Dat kan hij vanavond bewijzen in een duel tegen zijn ex-werkgever Antwerp. Hij verdedigde de kleuren van de Great Old van 2018 tot 2021 en trok nadien naar Koeweit toen zijn contract niet verlengd werd. Nu zit hij dus terug in België.

Dankzij onder meer Mbokani staat Beveren samen met RWDM aan de leiding in 1B, het ideale moment om Antwerp te treffen. De eens zo fiere leider met 27/27 stuikte de voorbije weken toch wat in elkaar met 4/15. Antwerp staat nog wel tweede maar echt lekker loopt het niet op de Bosuil. Een bekerwedstrijd tegen een tweedeklasser kan dan een ideale moraalboost zijn, als het niet tegen de leider was tenminste...