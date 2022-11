Maken Genk en Westerlo er opnieuw een spektakelstuk van, ditmaal in de beker?

Als stijger uit 1B was Westerlo niet beschermd bij de loting van de Beker van België en troffen ze gegarandeerd een eersteklasser. Met Racing Genk hebben ze meteen de leider getrokken, een zware opdoffer.

De bekercompetitie is de snelste weg naar Europa en vanaf deze ronde komen ook de eersteklassers zich moeien om een trofee op hun palmares te zetten. Bovendien hangt aan die Belgische beker ook het enige Europa League-ticket vast dat België krijgt. De andere ploegen gaan via de competitie naar de Champions League en Conference League. Enkel zakken vanuit de Champions League-kwalificatie zoals Union dit jaar deed kan ervoor zorgen dat je in de Europa League terechtkomt.

Racing Genk won die beker nog in 2021 nadat Standard in de finale met 2-1 werd verslagen. In totaal staken de Limburgers de trofee al 4x in de lucht. Vorig jaar zat het bekeravontuur van Genk er al op in de achtste finales toen er na strafschoppen werd verloren van Club Brugge.

Westerlo schakelde vorig seizoen nog Antwerp uit maar ging er daarna wel uit tegen Oud-Heverlee Leuven. De Kemphanen wonnen de beker in 2001 en waren 10 jaar later verliezend finalist.

In de competitie troffen Genk en Westerlo elkaar niet zo lang geleden. Genk maakte er een spektakelstuk van en versloeg Westerlo met zware 6-1 cijfers. Ditmaal is 't Kuipje het toneel voor het treffen tussen beide ploegen. En 7 doelpunten in de beker, daar tekenen we wel voor.