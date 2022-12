Volg straks LIVE: Kan Standard zonder Amallah én Raskin verrassen in de beker tegen Antwerp?

De WK-finale ligt twee dagen achter ons en in België wordt er alweer gevoetbald want de achtste finales van de Beker van België staan op het programma.

Antwerp-Standard is een van de blikvangers in die achtste finale, dinsdag om 20u45.

Bij Antwerp trokken ze met gemengde gevoelens de WK-break in. Na een unieke 27/27 sputterde de motor wat, al werd er op de laatste wedstrijd voor de break nog wel een 2-0 achterstand opgehaald op het veld van Club Brugge.

Antwerp plaatste zich voor de achtste finale door met veel moeite SK Beveren uit te schakelen op de Freethiel. Dieumerci Mbokani deed zijn ex-ploeg met twee doelpunten bijna de das om maar na strafschoppen lukte het Antwerp toch om door te stoten.

Bij Standard ging het ook niet van een leien dakje op het veld van Dender. Een kwartier voor tijd trapte Balikwisha Standard op voorsprong en dat was meteen genoeg voor de winst.

In de competitie trokken de Rouches met 0/6 richting de winterbreak. Eerst was er het pijnlijke 2-0 verlies op het veld van Eupen en de laatste wedstrijd werd er thuis verloren van Union. Dat was nog met Nicolas Raskin in de basis, die ondertussen naar de B-kern is verwezen omdat de onderhandelingen voor een nieuw contract spaak liepen.