Volg Club Brugge - STVV vanavond om 20u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De WK-gangers zijn terug en het bekeravontuur kan verdergezet worden bij Club Brugge. Doorstoten naar de kwartfinales is eigenlijk een must voor blauw-zwart.

Het Brugse seizoen tot dusver zorgt voor een complex plaatje: uitstekende campagne in de Champions League, ondermaats in de eigen competitie. Wellicht heeft het ene wat met het andere te maken. Dat maakt wel dat de Beker van België zeker niet onbelangrijk is. In de weken voor de WK-break heerste er toch een crisisje. Dat kan in de bekermatch tegen STVV meteen bezweerd worden.

Bij Club is het onder meer uitkijken of Noa Lang terug naar zijn beste niveau kan groeien en of het offensief het verschil kan maken. Het bezoek van de Truienaars is dan wel een test, want Hollerbach staat er voor gekend om een sterke organisatie op punt te zetten. De Kanaries presenteren zich meestal als een stugge tegenstander. Een stunt zou voor hen het seizoen wat extra kleur kunnen geven.

Boyata en Yaremchuk out

Boyata kampt met last aan de knie en Yaremchuk heeft een spierscheur in de kuit opgelopen. De verdediger en aanvaller kunnen door Hoefkens woensdagavond dus niet opgesteld worden. Ook bij STVV slechts twee geblesseerden: Bauer en Kagawa. Door een schorsing kan ook Kaya niet in actie komen.

Een overwinning van Club Brugge na 90 minuten geeft u de kans om 1,55x uw inzet te verdienen bij BETFIRST! Slaagt STVV er in om verlengingen af te dwingen, dan kan u 4,05x uw inzet verdienen. Bij een Truiense stunt is dat zelfs 5,75x uw inzet!