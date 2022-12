Volg Genk-Anderlecht hier live vanaf 20u45

Zijn er al veel Genk-Anderlecht-wedstrijden geweest waarin de Limburgers zo zwaar favoriet waren? Zelfs nieuwe Anderlecht-trainer Brian Riemer bombardeerde ze tot de ploeg waar alle druk bij ligt. En ja, in feite is dat ook zo.

We gaan er geen doekjes om winden: Anderlecht is in de huidige omstandigheden niet de ploeg die Genk angst gaat inboezemen. Als er momenteel al een ploeg is die dat wel doet. De Limburgers ontbreken niemand behalve de langdurig gekwetste Luca Oyen en de twee naar de B-kern verbannen jongeren. Op quasi volle oorlogssterkte won Genk de voorbije 14 wedstrijden en verloor nu al 20 matchen op rij niet meer.

Da's indrukwekkend en genoeg om hen tot topfavoriet te bombarderen. Anderlecht, da's dan weer een heel ander verhaal. Al maanden zoeken ze naar een identiteit. Brian Riemer moet hen dat geven. De Deen zal waarschijnlijk voor een ploeg kiezen die druk kan zetten. Trebel-Ashimeru op het middenveld lijkt daarvoor de meest logische keuze. Het wordt sowieso een 4-3-3. Mogelijk verrast hij op de flank dan ook met Angulo, een winger die zijn man kan voorbij gaan.

"We zijn de underdog, maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen winnen. Ik wil een grote prestatie zien, al zal alles nog niet perfect zijn", aldus Riemer.

