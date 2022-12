LIVE: Wat kan KV Kortrijk met nieuwe coach Storck tegen OHL in de beker?

KV Kortrijk gaat op bezoek bij OHL in de achtste finales van de Beker van België.

Het is pas eind december en toch is KV Kortrijk al aan zijn derde trainer van het seizoen toe. Karim Belhocine begon het jaar als hoofdtrainer, maar mocht in september al vertrekken. Adnan Custovic was zijn opvolger, maar die werd ook al ontslagen.

De Duitser Bernd Storck, die een maand ervoor ontslagen werd bij Eupen, moet KV Kortrijk weer op de rails krijgen. De eerste opdracht is de achtste finale van de beker tegen OH Leuven.

In de vorige ronde kende OHL geen probleem met Francs Borain (0-5), KV Kortrijk won met 1-3 bij RWDM. De beker is belangrijk voor het vertrouwen bij Kortrijk, maar de competitiematch tegen Racing Genk van komende maandag is belangrijker zei Storck al.

OH Leuven moet enkel Mendyl missen met een blessure, KV Kortrijk mist dan weer doelmannen Ilic en Deman, die net als Henen griep heeft. Ook D'haene is er niet bij door een schorsing.

Een overwinning van KV Kortrijk levert een odds op van 4,45 en ook een gelijkspel doet niet veel onder met 4,20. Een overwinning van OH Leuven brengt een odds van 1,64 op.