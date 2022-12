LIVE: Deinze - Zulte Waregem, de opstellingen

Eindelijk is het dan zover: we mogen opnieuw gewoon voetballen op Belgische velden. Ook Zulte Waregem is er opnieuw klaar voor, al was de voorbereiding allesbehalve ideaal.

De hele WK-break moest Mbaye Leye continu heel wat spelers missen door blessures en/of ziekte, waardoor het op bezoek bij Deinze toch wat puzzelen zal gaan worden. "Neen, de voorbereiding was zeker niet ideaal", aldus Leye op de webstek van Essevee. "We hadden een analyse gemaakt van de eerste seizoenshelft en probeerden de voorbije vier weken hard te werken aan de tekortkomingen die we hadden besproken." 🗣️ Onze coach blikte vooruit op het bekerduel van morgenavond. We ontvangen eersteklasser Zulte Waregem om 20u in onze Dakota Arena. #CrokyCup #DEIZWA pic.twitter.com/7WwoPxAK5s — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) December 20, 2022 "Jammer genoeg was dit door vele zieken en geblesseerden niet eenvoudig. Op vandaag tellen we nog steeds een aantal jongens die omwille van ziekte of blessure geen deel kunnen uitmaken van de kern. Het was puzzelen, maar dat is onze job." Zijn er niet bij tegen Deinze: Vossen, Gano, Willen, Rommens, Ciranni en Sörmo. Bij Deinze blikte ook coach Marc Grosjean vooruit op het treffen met Essevee. Hij is vol vertrouwen voor de strijd met het team uit 1A.