LIVE Union-KVO: Ndicka maakt gelijk

Union SG-KV Oostende wordt één van de blikvangers vanavond in de Croky Cup. Het rapport van de Kustjongens tegen de Brusselaars is wel niet om veel hoop op te wekken.

In de laatste drie onderlinge duels moest Oostende 15 tegendoelpunten slikken. In maart konden ze nog gelijkspelen, maar afgelopen oktober kregen ze er zeven om de oren in eigen huis. Intussen is er met Dominik Thalhammer wel een nieuwe coach gekomen. Het wordt afwachten of zijn accenten beter zullen werken tegen de nummer 2 in de JPL.

Die staan trouwens op volle oorlogssterkte. Er zit niemand meer in de ziekenboeg en Karel Geraerts zal ongetwijfeld met zijn sterkste elf beginnen. De beker is dit seizoen ook een doel voor de Unionisten en een goeie voorbereiding voor de match op tweede kerstdag tegen... KV Oostende.

