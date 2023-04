Volg straks LIVE: mooiste prijs uit carrière Defour of eerste van Alderweireld voor zijn stad, na 3 of 4 jaar al opnieuw raak

De eerste prijs uit het Belgische voetbalseizoen staat op het spel. Juicht Alderweireld of Defour, juicht Antwerp of KV Mechelen straks op de Heizel?

Een Antwerpse provinciederby op Brussels grondgebied: het is alvast een mooie affiche voor de eindstrijd van de Beker van België. Antwerp won in 2020 nog de beker, weliswaar zonder publiek in het stadion. De aanwezigheid van de enthousiaste aanhang zou het deze keer nog veel specialer maken.

Ongetwijfeld denkt Toby Alderweireld er ook zo over. De gewezen international keerde terug naar 'zijn' Antwerpen om voor zijn club, maar ook voor zijn stad, prijzen te pakken. Wél: hier is kans nummer 1. In een bekerfinale die de Great Old, dat ook nog in de running is voor de titel, ingaat als grote favoriet.

© photonews

Een favoriet over de knie leggen in een bekerfinale, daar kennen ze in Mechelen alles van. Ze deden het in 2019. Kan KV opnieuw verrassen? Dat zou het dan doen onder de leiding van Steven Defour. Zelf als speler een ware prijzenpakker. De beker winnen als trainer van KV zou echter zijn mooiste prijs ooit zijn, laat hij uitschijnen.

In maart blikte Antwerp KVM nog in met 5-0. Afwachten of het op de Heizel een iets spannendere bedoening wordt. Antwerp stelt het zonder Engels, Gerkens, Miyoshi en Valencia. Janssen is wel klaargestoomd. Ook KV recupereerde enkele spelers en mist enkel de jonge Soelle Soelle. Volg de finale om 14u30 live op Voetbalkrant.

