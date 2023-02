Volg Union SG - Antwerp vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Tijd voor de halve finales van de beker! Met meteen de topaffiche Union SG - Antwerp. De nummers 2 en 3 uit de competitie steken hun hand uit naar een ticket voor de bekerfinale.

Dat doen ze in eerste instantie in het Dudenpark, de thuishaven van Union. Dat begint met een pak vertrouwen aan deze confrontatie in de beker, aangezien het - de meest recente Europese match buiten beschouwing gelaten - al niet meer verloren heeft sinds 11 september. Het kan niet meer rekenen voor Vanzeir, maar ook Nilsson heeft inmiddels bewezen van enorme waarde te kunnen zijn en Vertessen werd gehaald als vervanger.

Antwerp in 2020 nog bekerwinnaar

Ook Antwerp is sinds de jaarwisseling enorm goed op dreef. Niet enkel de resultaten, maar ook de kwaliteit van het voetbal zijn er op vooruit gegaan. Ondanks dat er soms met een beperkte kern gewerkt moest worden. Twee topploegen dus op de top van hun kunnen: dat moet zinderende halve finales kunnen opleveren. Antwerp weet als club overigens hoe het de beker moet winnen: het deed dit nog in 2020.

De enige recente ontgoocheling langs Antwerpse zijde kwam er ... op het veld van Union. Op 15 januari verloor het in de competitie bij de Brusselaars met 2-0, na doelpunten van Vanzeir en Teuma (van op de stip). Boekt Antwerp deze keer een beter resultaat en manoeuvreert het zich in een goede uitgangspositie voor de return? Of verbaast Union andermaal? Antwoord vanavond rond 22u30.

