Op 180 minuten van nieuwe stunt: "Dat gaan we ook tegen hen laten zien"

Operatie redding blijft het allerbelangrijkste, maar twee teams kunnen ook een geweldige stap voorwaarts zetten in een andere competitie.

Zulte Waregem en KV Mechelen mogen onderling uitmaken wie het in de bekerfinale zal opnemen tegen Union SG of Antwerp.

Essevee won het afgelopen decennium twee keer de Beker van België, KV Mechelen ook een keertje als tweedeklasser tegen KAA Gent.

Laten zien

Beiden dromen dus van een nieuwe stunt, al is de competitie wel nog altijd het belangrijkste. Zulte Waregem zit daarbij in een fikse degradatiestrijd, Malinwa kan ondertussen een beetje vrijer ademhalen.

"We willen blijven doorgaan op deze route. Zoals tegen Genk, Anderlecht, de tweede helft tegen Westerlo en tegen Club Brugge. En dat zullen we ook tegen Mechelen laten zien", was Mbaye Leye vooraf al duidelijk.

