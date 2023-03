Het eerste finaleticket voor de beker van België is al uitgedeeld. Maar wie wordt de tegenstander van KV Mechelen. Antwerp of Union?

Het is ondertusssen al een maand geleden dat Union en Antwerp elkaar troffen in de heenwedstrijd van de Beker van België. Union won toen met 1-0 dankzij een doelpunt van Bart Nieuwkoop in de 84e minuut.

Een belangrijk doelpun dat ervoor zorgt dat Union niet hoeft te winnen op de Bosuil vanavond. Al zullen ze toch niet met die gedachte op het veld komen. Bij Antwerp spreekt trainer Mark Van Bommel dan weer van een finale avant la lettre. En daar heeft hij geen ongelijk in. Antwerp, het nummer drie in de stand, ontvangt namelijk het nummer 2 nadat ze in de vorige ronde afrekenden met het nummer 1 (Racing Genk).

Weerslag in de competitie?

En hoewel het een andere competitie is, zal het resultaat van de wedstrijd vanavond misschien ook wel eens doorslaggevend kunnen zijn in de competitie. Union pakte slechts 1/9 de voorbije weken en staat op 10 punten van RC Genk terwijl Antwerp daar nog eens twee puntjes achter staat.

De bekerfinale missen zou mentaal wel eens een ferme mokerslag kunnen zijn voor beide clubs en hen ook in de competitie helemaal uit het spoor van de leider kunnen slaan. De winnaar daarentegen kan dan weer een boost krijgen met een finale en een potentiële trofee voor het grijpen op de Heizel. Kunnen ze die positieve lijn daarna ook doortrekken in de competitie en Genk bedreigen?

Beleef vanavond mee de spanning op de Bosuil, hier bij Voetbalkrant