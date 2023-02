Een plek in de bekerfinale staat op het spel. Sfeer zal er genoeg zijn, maar de vraag is of KV Mechelen of Zulte Waregem doorstoot naar de finale van de Beker van België.

Zeker tot aan de halve finales is het vaak zo dat bekermatchen niet bepaald de grote volkstoeloop op de been brengen. Deze keer is het anders: KV Mechelen speelt de return van de halve finales voor een (zo goed als) vol huis. Na de zege uit de heenmatch (1-2) zal de thuisaanhang de kwalificatie verwachten. In de beker is een verrassing echter nooit uit te sluiten.

Het is wel zo dat ze bij Mechelen volop hebben kunnen toeleven naar deze belangrijke afspraak, terwijl het voor Zulte Waregem quasi elke wedstrijd een strijd op leven en dood is. Ook nu nog zit Essevee nog altijd in accuut degradatiegevaar, na een 3 op 15. Het behoud zal prioriteit zijn voor de West-Vlamingen, al kan een ticket voor de bekerfinale misschien ook voor een boost zorgen in het kampioenschap.

KV Mechelen recupereert aanvoerder Schoofs, nadat die in de competitie enkele weken door schorsing aan de kant stond. Walsh en Bolingoli zijn out, Lavalée geschorst. Vanlerberghe trainde opnieuw mee maar is nog twijfelachtig. Bij Zulte Waregem liggen Vormer, Tambedou, Van Damme en Beernaert in de lappenmand. Volg KV Mechelen - Zulte Waregem vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM.