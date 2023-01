LIVE Genk-Antwerp: De Laet maakt er 0-2 van

Gaat Genk voor de dubbel? Met Antwerp krijgen ze vanavond een straf obstakel op hun pad richting halve finales. The Great Old hunkert immers ook naar een prijs.

“Antwerp speelde de afgelopen wedstrijden iets anders dan in ons onderling duel in de competitie, met een centrale rol voor Stengs", analyseerde Wouter Vrancken. "Maar de principes van Mark van Bommel blijven natuurlijk dezelfde. Wij geloven in onze kwaliteiten en willen dolgraag naar de halve finales. Daarbij kan de steun van onze supporters opnieuw de doorslag geven.”

Mark van Bommel hoopt dan weer op reclame voor het Belgisch voetbal. “Genk speelde het merendeel van zijn matchen met dezelfde elf. Als je constant kunt voortborduren op dezelfde automatismen in balbezit en balverlies heb je een gigantisch voordeel", liet hij weten.

Genk is de grote favoriet in de thuismatch voor de Limburgers.