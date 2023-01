Volg KV Kortrijk - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Een duel der KV's in de kwartfinales van de Beker van Belgi√ę. Kortrijk en Mechelen kennen elk wel een heel andere aanloop naar deze bekermatch.

Kortrijk is nog altijd de laagst geklasseerde ploeg van de twee in de competitie, maar begint allerminst als underdog aan deze ontmoeting. Sinds Storck de fakkel overnam als T1, knokken de Kerels weer voor mekaar. Kadri maakte indruk en Avenatti begon te scoren. OHL (twee keer) en Genk werden over de knie gelegd. Logisch dus dat er ook vertrouwen is voor het aankomende bekerduel.

Wanneer 'Kortrijk uit' uit de trommel kwam bij de loting, zullen ze bij KVM niet geklaagd hebben. Alleen staan de zaken er inmiddels anders voor. In het kampioenschap werd Mechelen ook weer in het degradatiemoeras getrokken en er zijn vooralsnog geen financiële middelen voorhanden om nieuwe spelers te halen. Een kwalificatie voor de halve finales zou opnieuw een stuk positivisme in de club kunnen pompen.

