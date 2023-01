LIVE Union-Gent: Gent al op achtervolgen aangewezen na drie minuten

Ook Gent wist nog niet te winnen van Union sinds ze terugkeerden in de hoogste klasse. Twee zeges en één draw werd het. De Buffalo's zullen vanavond wel gemotiveerd zijn, want in de competitie wordt het een moeilijke zaak.

''Zoals heel het seizoen al bekijken we het match per match, maar we zijn natuurlijk ook zeer ambitieus in de beker. Wij willen niets laten 'schieten'", aldus Geraerts gisteren. De vorige keer werd het 2-0 voor de Unionisten. ''Onze zege toen leek simpel, maar was niet simpel"", aldus Geraerts. ''We zullen zeer goed moeten zijn om Gent te verslaan. Ik vind Hein een heel goede coach, zijn team voetbalt met een duidelijke lijn en hij kan een beroep doen op goede spelers. Ik schat de kansen op fiftyfifty." Vanhaezebrouck zal zijn troepen alvast opgenaaid het veld opjagen. In de competitie lijkt hun beste kans op play-off 1 om de achtervolging op Club Brugge in te zetten, maar ze weten dat ook daar de motor wel eens zal aanslaan. betFIRST geeft Union een odd van 2,20 en Gent één van 3,35... Legt dat de juiste waardeverhouding voor?