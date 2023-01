Essevee en STVV krijgen unieke kans op halve finale Beker van België

In de Jupiler Pro League pakte Zulte Waregem een belangrijke zege tegen KV Mechelen, nu volgt de Beker van België.

Zulte Waregem wil er ook in de Beker van België vol voor gaan en wil in de kwartfinales maar wat graag winnen van STVV.

Alle hens aan dek

In de competitie werd onlangs nog gewonnen door De Kanaries, maar dat was op het kunstgras van Stayen. "En thuis kunnen we altijd wel iets, ook tegen STVV", blikte Zinho Gano vooruit.

Voor Gianni Bruno wordt het een nieuw duel tegen een ex-ploeg, de voorbije keren was hij telkens van belang voor STVV.

