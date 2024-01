Een week later dan voorzien trekt Antwerp naar Leuven voor een kwartfinale in de beker. Vermeeren is de man die over de tongen gaat vanwege zijn aanstaande transfer naar Atlético, maar hij speelt niet vanavond. Lammens en de jonge Smits wél. Bij OHL kiest Garcia voor Shlomo, Dom en N'Dri.

20:30

Discussieer live mee! Lees 10 reacties... OH Leuven: Tobe Leysen - Raz Shlomo - Joren Dom - Jón Dagur Thorsteinsson - Siebe Schrijvers - Jocelyn N’dri - Florian Miguel - Joel Schingtienne - Ewoud Pletinckx - Richie Sagrado - Youssef Maziz

Bank: Pierre-Yves Ngawa - Jonatan Braut Brunes - Ezechiel Banzuzi - Federico Ricca - Maxence Andre Prévôt - Mathieu Maertens - Nachon Nsingi



Antwerp: Owen Wijndal - George Ilenikhena - Arbnor Muja - Vincent Janssen - Chidera Ejuke - Toby Alderweireld - Jurgen Ekkelenkamp - Mandela Keita - Zeno Van Den Bosch - Milan Smits - Senne Lammens

Bank: Jean Butez - Gyrano Kerk - Jacob Ondrejka - Jelle Bataille - Kobe Corbanie - Victor Udoh - Mahamadou Doumbia

Vooraf

Prono OH Leuven - Antwerp

Gelijk Antwerp wint

OH Leuven wint Gelijk Antwerp wint 7.69% 15.38% 76.92% Populairste 0-2

(3x) 1-2

(2x) 2-2

(2x)

