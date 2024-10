LIVE: Viert Dennis Praet zijn basisdebuut bij Antwerp voor bekerduel tegen KMSK Deinze?

Antwerp neemt het donderdagavond op tegen KMSK Deinze in de Croky Cup. Na deze wedstrijd wordt ook meteen geloot voor de volgende ronde.

Antwerp speelt donderdagavond tegen KMSK Deinze in de Croky Cup. Het is de laatste wedstrijd van de 1/16e finales die wordt gespeeld. Daarom zal na afloop ook meteen geloot worden voor de volgende ronde.

Antwerp zal het nog steeds zonder Jaïro Riedewald en Michel-Ange Balikwisha moeten doen. Verder is ook Mahamadou Doumbia enkele weken out met een rugblessure.

Het kan daarom ook zomaar zijn dat Dennis Praet zijn basisdebuut maakt voor The Great Old. Hij lijkt fit te zijn en dus blijft het afwachten of coach De Roeck hem zal opstellen.

KMSK Deinze zal ongetwijfeld ook met heel wat enthousiasme starten aan de wedstrijd. Enkele weken geleden werd er nog gevreesd voor het voortbestaan van de club.

Europese investeringsmaatschappij uit Luxemburg stapte naar voren als nieuwe overnemer. Daardoor kan de club gewoon blijven bestaan. Het waren heel emotionele weken bij de club, die er nu alles aan zal doen om door te stoten in de beker.