Wie er vanavond bij is op het Kiel mag zich opmaken voor een sfeervolle bekeravond. Beerschot en KV Mechelen kijken elkaar opnieuw in de ogen, anderhalve week na hun vorig onderling duel in de competitie.

Op papier is KV Mechelen de favoriet voor deze affiche in de achtste finales van de Beker van België, zeker na die 3-0 van vorige week. De meest recente thuismatchen van Beerschot geven echter een heel ander beeld. Achtereenvolgens waren Anderlecht, Club Luik, Gent, Club en Cercle alleszins niet in staat om het na 90 minuten te halen van de Mannekes.

De laatste thuisnederlaag van Beerschot dateert al van van 21 september. Woensdagavond moet er hoe dan ook een winnaar komen, eventueel na verlengingen en penalty's. Bij KV Mechelen kunnen ze ook naar het treffen in de competitie om dingen op te steken. "Op een bepaald moment hadden we het moeilijk", laat Besnik Hasi zich niet verblinden door de score die zijn team toen neerzette.

Opmars bij Beerschot

"Beerschot is aan een opmars bezig", erkent Hasi. "Het toont veel vechtlust en karakter. Thuis is Beerschot nog sterker, met het publiek erachter. Ze hebben de schwung en de mentaliteit gevonden." KV Mechelen zal dus zelf een bepaald niveau moeten halen. "We hebben een paar zaken gezien die langs onze kant minder waren. Op training proberen we dat te verbeteren."

Daarnaast zijn er nog andere factoren die een rol kunnen spelen. "De staat van het veld is niet goed. Dat heeft Dirk Kuyt ook toegegeven. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Beerschot zal fel willen starten en druk komen zetten. Daar zijn we klaar voor. Het zal een echte cupmatch worden en het is ook nog eens een derby. We willen een ronde verder gaan."

KV Mechelen merkt speelstijl van Beerschot op

Het komt niet altijd via een scherpe start tot stand, maar de combinatie van enthousiasme en viriel spel bij Beerschot is dus ook de tegenstander opgevallen. Volg de bekerwedstrijd Beerschot - KV Mechelen vanavond om 20u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!